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Стала известна сетка турнира WTA-500 в Штутгарте, где выступят шесть россиянок

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В основной сетке соревнований заявлено пять россиянок: Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Через квалификацию прошла Вероника Кудерметова.

Первой сеяной является белорусская теннисистка Арина Соболенко. Во втором круге она встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Клара Таусон (Дания).

Теннис. WTA-500. Штутгарт (Германия). Матчи первого круга с участием россиянок:

Анастасия Потапова (Россия) — Клара Таусон (Дания);

Диана Шнайдер (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия);

Мирра Андреева (Россия) — Марта Костюк (Украина);

Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Штутгарте пройдёт с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.