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Тренер Музетти раскрыл, что призывал Лоренцо сняться с финала «Мастерса» в Монте-Карло

Тренер Музетти раскрыл, что призывал Лоренцо сняться с финала «Мастерса» в Монте-Карло
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Симоне Тартарини, тренер 16-й ракетки мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти, рассказал о проблемах со здоровьем у своего подопечного в преддверии финала на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Сегодня утром во время разминки у Лоренцо возникли проблемы с квадрицепсами. Мы приняли все необходимые меры предосторожности, но во время матча ему было ещё больнее. Но, конечно, он хотел играть, поскольку это был финал.

В середине второго сета я сказал ему сняться, ему было очень больно. Я думал о будущем, был риск получить травму, но он сказал, что хочет закончить матч. Думаю, зрители его поняли, но он хотел доиграть», — приводит слова Тартарини Tennis365.

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