«Больше не приоритет». Алькарас — о возвращении на вторую строчку мирового рейтинга

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, насколько важно для него подняться на вторую строчку мирового рейтинга после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Если говорить о том, чему я научился за последние пару месяцев, то это не думать ни о чём другом, кроме как о том, чтобы наслаждаться игрой на корте. Поэтому я больше не думаю о рейтинге. Просто продолжаю двигаться вперёд, делать то, что мне нравится, что делает меня счастливым. Выйти на корт, показать хороший теннис, и всё.

Выиграю — здорово, не выиграю — буду учиться и просто продолжать делать то, что приносит мне радость. Так что рейтинг для меня больше не приоритет, посмотрим, что будет происходить в ближайший месяц до «Ролан Гаррос». Люди, вероятно, захотят, чтобы Янник и я были в финале. Так что посмотрим», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Карлос Алькарас вернётся на вторую строчку мирового рейтинга после успешного выступления в Монте-Карло. Он станет второй ракеткой мира впервые с октября 2024 года.