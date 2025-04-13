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Музетти: Алькарас уже легенда тенниса, хоть он и младше меня. На корте чувствуешь его ауру

Музетти: Алькарас уже легенда тенниса, хоть он и младше меня. На корте чувствуешь его ауру
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти считает, что в лучшей физической форме мог бы навязать большую борьбу испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Насколько тяжело играть против Алькараса? Можете ли вы описать уровень сложности?
— Карлос уже легенда этого вида спорта, хоть он и младше меня. Он бьёт рекорды, и на корте иногда чувствуешь, знаете, его ауру.

Сегодня я сыграл фантастический первый сет, заставил его что-то изменить в своей игре. Вероятно, если бы я был на 100% физически готов, я бы мог дольше продержаться и с большей энергией. Это необходимо для того, чтобы попытаться победить кого-то вроде Карлоса. Как я сказал на корте, я постараюсь отомстить ему, надеюсь, скоро», — сказал Музетти на пресс-конференции.

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