Музетти: Алькарас уже легенда тенниса, хоть он и младше меня. На корте чувствуешь его ауру

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти считает, что в лучшей физической форме мог бы навязать большую борьбу испанцу Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— Насколько тяжело играть против Алькараса? Можете ли вы описать уровень сложности?

— Карлос уже легенда этого вида спорта, хоть он и младше меня. Он бьёт рекорды, и на корте иногда чувствуешь, знаете, его ауру.

Сегодня я сыграл фантастический первый сет, заставил его что-то изменить в своей игре. Вероятно, если бы я был на 100% физически готов, я бы мог дольше продержаться и с большей энергией. Это необходимо для того, чтобы попытаться победить кого-то вроде Карлоса. Как я сказал на корте, я постараюсь отомстить ему, надеюсь, скоро», — сказал Музетти на пресс-конференции.