16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти снялся с турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В первом круге он должен был сыграть с испанцем Хауме Мунаром. Теперь место итальянца в основной сетке займёт лаки-лузер.

Стоит отметить, что Музетти получил повреждение в начале третьего сета на финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). После третьего гейма в третьей партии итальянец воспользовался помощью врачей, однако это не принесло пользы. В итоге Лоренцо уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 1:6, 0:6.

Турнир в Барселоне пройдёт с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд.