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Мадридский «Реал» поздравил Карлоса Алькараса с «блестящей» победой на турнире в Монако

Мадридский «Реал» поздравил Карлоса Алькараса с «блестящей» победой на турнире в Монако
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Футбольный клуб «Реал» Мадрид поздравил четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса с победой на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Поздравляем, дорогой Карлос Алькарас, с блестящей победой в Монте-Карло! Болельщики «Реала» Мадрид гордятся тем, что один из нас продолжает творить историю», — написала пресс-служба клуба на странице в соцсети Х.

В финале «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Благодаря победе испанский теннисист в понедельник поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.

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