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«Super Bayern!» Теннисист Якуб Меншик посетил матч «Баварии» и «Боруссии» Д

«Super Bayern!» Теннисист Якуб Меншик посетил матч «Баварии» и «Боруссии» Д
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23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик посетил матч 29-го круга чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и дортмундской «Боруссией», который прошёл в Мюнхене. Матч завершился вничью — 2:2.

«Super Bayern, Super Bayern, hey, hey! Большое спасибо «Баварии» и adidas», — написал Меншик на личной странице в соцсети Х и поделился фотографией.

Фото: Из личного архива Меншика

В марте 19-летний Якуб Меншик сенсационно выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами (США). В финале он одолел легендарного серба Новака Джоковича на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. На следующей неделе Меншик сыграет на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

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