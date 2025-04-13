Лоренцо Музетти назвал причины разгромного поражения в концовке финала в Монте-Карло
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что физические проблемы не позволили ему бороться после первого сета в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) с испанцем Карлосом Алькарасом.
Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Сегодня я очень хорошо чувствовал мяч. У меня было чёткое понимание, что нужно делать. Но физически мне было тяжело. С самого начала я пытался немного компенсировать это свободной игрой. В конце концов проявились физические проблемы, усталость и стресс, накопленные за последние дни и прошлые матчи. Так что, к сожалению, я не смог закончить матч. Имею в виду, что не смог бороться до конца», — приводит слова Музетти сайт ATP.
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