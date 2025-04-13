Лоренцо Музетти назвал причины разгромного поражения в концовке финала в Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что физические проблемы не позволили ему бороться после первого сета в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Сегодня я очень хорошо чувствовал мяч. У меня было чёткое понимание, что нужно делать. Но физически мне было тяжело. С самого начала я пытался немного компенсировать это свободной игрой. В конце концов проявились физические проблемы, усталость и стресс, накопленные за последние дни и прошлые матчи. Так что, к сожалению, я не смог закончить матч. Имею в виду, что не смог бороться до конца», — приводит слова Музетти сайт ATP.