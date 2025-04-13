Музетти: моего уровня достаточно, чтобы оставаться в топе на грунте

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти заявил, что имеет много амбиций на грунтовый отрезок сезона-2025.

«Я извлекаю из турнира много позитива. Конечно, мы уже сосредоточены на других целях и пытаемся быть амбициозными, потому что я ещё не вошёл в топ-10. Это главная цель сезона прямо сейчас. Но мы достаточно близки, чтобы продолжать бороться и мечтать.

Грунт — моё любимое покрытие, это моя естественная среда обитания. Эта неделя дала мне уверенность быть более амбициозным даже на крупных турнирах, таких как этот или «Ролан Гаррос». Это важный момент сезона, мне нужно защищать не очень много очков. Так что, надеюсь, я буду готов сделать что-то отличное. Чувствую, что моего уровня достаточно, чтобы оставаться в топе на грунте», — приводит слова Музетти сайт ATP.