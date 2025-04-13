Алькарас — о Музетти: меня не удивляет, что Лоренцо очень близок к попаданию в топ-10

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о потенциале итальянца Лоренцо Музетти.

«Меня не удивляет, что Лоренцо очень близок к попаданию в топ-10. У него есть потенциал, чтобы попасть туда. Он много раз побеждал игроков из топ-10. Он встречался с лучшими в мире, побеждал их и может играть действительно сложные матчи, раз за разом. Чтобы попасть в топ-10, нужно делать это на протяжении всего года, и я думаю, что у него есть оружие, есть уровень. Учится, как он раньше говорил, страдать во время матчей. Думаю, он так и сказал. Уверен, что увижу, как Лоренцо Музетти будет бороться за великие вещи в нашем спорте», — сказала Алькарас на пресс-конференции.

В финале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0. По итогам турнира итальянец займёт 11-ю строчку мирового рейтинга.