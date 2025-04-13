Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о Музетти: меня не удивляет, что Лоренцо очень близок к попаданию в топ-10

Алькарас — о Музетти: меня не удивляет, что Лоренцо очень близок к попаданию в топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о потенциале итальянца Лоренцо Музетти.

«Меня не удивляет, что Лоренцо очень близок к попаданию в топ-10. У него есть потенциал, чтобы попасть туда. Он много раз побеждал игроков из топ-10. Он встречался с лучшими в мире, побеждал их и может играть действительно сложные матчи, раз за разом. Чтобы попасть в топ-10, нужно делать это на протяжении всего года, и я думаю, что у него есть оружие, есть уровень. Учится, как он раньше говорил, страдать во время матчей. Думаю, он так и сказал. Уверен, что увижу, как Лоренцо Музетти будет бороться за великие вещи в нашем спорте», — сказала Алькарас на пресс-конференции.

В финале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0. По итогам турнира итальянец займёт 11-ю строчку мирового рейтинга.

Материалы по теме
Музетти: моего уровня достаточно, чтобы оставаться в топе на грунте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android