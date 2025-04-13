Александр Зверев: я проиграл многим парням, которых должен был победить. Ещё верю в себя

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил надежду на улучшение уровня своей игры к «Ролан Гаррос».

«Конечно, я играл не очень хорошо. Я проиграл многим парням, которых должен был победить. Я всё ещё верю, что могу хорошо играть на высоком уровне. Только три месяца назад я играл в финале Australian Open, я не забыл, как это делать. Но да, последние несколько недель были немного сложнее, но я очень уверен, что буду хорошо играть сейчас и, надеюсь, в следующие несколько недель.

Чувствую, что начинаю играть всё лучше и лучше. Мне нужно выиграть один или два тяжёлых матча. Я ещё верю в себя, что начну играть в хороший теннис к тому времени, когда начнётся «Ролан Гаррос», — приводит слова Зверева Tennis.com.