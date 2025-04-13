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Карлос Алькарас — о давлении: люди хотят, чтобы я выигрывал каждый турнир на грунте

Карлос Алькарас — о давлении: люди хотят, чтобы я выигрывал каждый турнир на грунте
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, как будет справляться с давлением на оставшейся части грунтового сезона.

«Впереди ещё несколько месяцев, и люди возлагают на меня большие надежды, ожидая, что я проведу хороший сезон на грунтовых кортах. Они, наверное, хотят, чтобы я выигрывал каждый турнир, так что справиться с этим будет непросто. За последний месяц понял одну вещь: я должен взвешивать себя, сосредоточиться на своих людях, на своей команде, семье, друзьях, независимо от того, что происходит на корте. Победа или поражение — я должен уходить с корта счастливым. Гордиться тем, что сделал. Это то, чему научился, и это проявилось на этой неделе. Постараюсь использовать тот же подход, что и на этом турнире» — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Карлос Алькарас после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло вернётся на вторую строчку мирового рейтинга. Он станет второй ракеткой мира впервые с октября 2024 года.

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