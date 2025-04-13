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«Это невозможно повторить». Карлос Алькарас — о достижениях Рафаэля Надаля на грунте

«Это невозможно повторить». Карлос Алькарас — о достижениях Рафаэля Надаля на грунте
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о достижениях 22-кратного чемпиона мэйджоров Рафаэля Надаля на грунтовых турнирах.

— Знаю, что вам не нравится, когда вас сравнивают с Рафой, но 20 лет назад он выиграл здесь первый из своих 11 титулов. Мы знаем, что из-за переходного периода здесь очень сложно победить, но как вы думаете, хотели бы вы выиграть этот турнир несколько раз?
— Я бы хотел выиграть его больше одного раза. Думать об 11-м невозможно, честно говоря (улыбается). Мы говорили об этом со своей командой несколько раз, о том, что Рафа сделал на грунте. Это одна из самых сложных вещей в спорте или одна из величайших вещей, когда-либо сделанных не в теннисе, а во всех видах спорта, выиграть один и тот же турнир 11 раз, 14 раз, турниры вроде этого или «Ролан Гаррос». Это невозможно повторить.

Я только что выиграл свой первый. Очевидно, просто хочу продолжать в том же духе, посмотрим, сколько смогу выиграть. Если ограничусь только одним, буду более чем счастлив. Неважно, если не выиграю больше титулов в Монте-Карло, но я постараюсь. Мне только что исполнился 21 год, так что, надеюсь, если всё пойдёт хорошо, я буду играть в этом турнире следующие 10-15 лет. Посмотрим, смогу ли я выиграть хотя бы ещё один (улыбается). Всё, о чем я сейчас думаю, — это как насладиться этим моментом, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Карлос Алькарас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

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