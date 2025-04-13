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Зверев: играть в Южной Америке через неделю после AO — не самое умное решение

Зверев: играть в Южной Америке через неделю после AO — не самое умное решение
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал ошибкой решение принять участие в грунтовых турнирах в Южной Америке в феврале.

«Я решил играть в Южной Америке не после Australian Open, а шесть семь месяцев назад. Это было не самое умное решение, играть там через неделю после Australian Open на другом покрытии. Мне это ясно. На своих ошибках нужно учиться, но я не могу сказать, что южноамериканские турниры были плохими или что он мне не понравился. Организация там отличная, было приятно играть в теннис в этих странах.

Но я буду честен, когда скажу, что проблемы с игрой после выхода в финал AO меня устраивают больше, чем поражение в первом или втором круге в Австралии и много свободного времени после этого», — приводит слова Зверева Tennis.com.

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