Карлос Алькарас: нужно смотреть трудностям в лицо, не беспокоиться о них и не бояться

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас назвал фразу своего тренера Самуэля Лопеса, которая стала ключом к его победе на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Это первый грунтовый турнир сезона. Знал, что будет очень трудно и что даже в этом случае мне нужно оставаться позитивным. Вероятно, это фраза, которую мой тренер Сэмюэль говорил чаще всего на этой неделе. Оставайтесь сильными и позитивными. Возможно, это стало ключом к такой фантастической неделе: нужно смотреть в лицо трудностям, которые у тебя возникают. Смотрите им в лицо, не избегайте их. Думаю, это повлияло на меня, потому что в играх ты должен смотреть им в лицо, не беспокоиться о них и не бояться. Когда ты осознаёшь их, принимаешь их и смотришь им в лицо, всё идет как надо. Думаю, это была отличная неделя, потому что мы пережили все положительные моменты», — сказала Алькарас на пресс-конференции.