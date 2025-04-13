Определились соперники Андрея Рублёва и Карена Хачанова в 1-м круге на турнире в Барселоне

Прошла жеребьёвка победителей квалификации на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Таким образом, определились соперники двух российских теннисистов — девятой ракетки мира Андрея Рублёва и Карена Хачанова (25-й в рейтинге ATP).

Рублёв сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом (96-я ракетка мира), Хачанов встретится с британцем Кэмероном Норри (87). Первый сеяный соревнований, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас сыграет с американцем Итаном Куинном (123).

Турнир в Барселоне с призовым фондом € 2 889 200 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.