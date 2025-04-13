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Диана Шнайдер раскрыла, кто содействовал началу её сотрудничества с Динарой Сафиной

Диана Шнайдер раскрыла, кто содействовал началу её сотрудничества с Динарой Сафиной
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасия Мыскина оказала содействие в начале её сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

«Моя мама связалась с Мыскиной и сказала, что мы ищем тренера. Спросила: «Может, у тебя есть какие-то предложения, кто бы подошёл Диане?» Она меня знает с самого раннего возраста. Мы дали ей наш номер, она поделилась им с Динарой, а потом мы связались.

Я очень этому рада! Она бывшая первая ракетка мира, а я никогда не работала с женщиной-тренером. Так что для меня тоже будет новый опыт. Я очень довольна и думаю, что это будет здорово», — приводит слова Шнайдер Tennis.com.

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