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Видео: Мирра Андреева провела тренировку с Игой Швёнтек на турнире в Штутгарте

Видео: Мирра Андреева провела тренировку с Игой Швёнтек на турнире в Штутгарте
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Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела совместную тренировку с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек в преддверии турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Чемпионат» предлагает посмотреть фрагмент с тренировки Андреевой и Швёнтек в Штутгарте:

Грунтовый турнир в Штутгарте пройдёт с 14 по 21 апреля. В первом круге Мирра Андреева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году приняла решение не защищать титул.

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