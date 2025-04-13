Видео: Мирра Андреева провела тренировку с Игой Швёнтек на турнире в Штутгарте

Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела совместную тренировку с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек в преддверии турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Чемпионат» предлагает посмотреть фрагмент с тренировки Андреевой и Швёнтек в Штутгарте:

Грунтовый турнир в Штутгарте пройдёт с 14 по 21 апреля. В первом круге Мирра Андреева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году приняла решение не защищать титул.