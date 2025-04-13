«Титан». Новак Джокович поздравил Карлоса Алькараса с победой в Монте-Карло

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил чемпиона четырёх мэйджоров испанца Карлоса Алькараса с победой на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале соревнований в Монте-Карло Карлос Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

«Поздравляю, титан», — написал Джокович на испанском языке под публикацией Алькараса в социальных сетях.

Титул в Монако стал 18-м в карьере 21-летнего испанца. Благодаря победе в Монте-Карло испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.