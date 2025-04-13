«Титан». Новак Джокович поздравил Карлоса Алькараса с победой в Монте-Карло
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил чемпиона четырёх мэйджоров испанца Карлоса Алькараса с победой на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале соревнований в Монте-Карло Карлос Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0.
Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Поздравляю, титан», — написал Джокович на испанском языке под публикацией Алькараса в социальных сетях.
Титул в Монако стал 18-м в карьере 21-летнего испанца. Благодаря победе в Монте-Карло испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.
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