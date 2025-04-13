«Мне жаль его». Алькарас — о травме Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о травме, которую получил итальянец Лоренцо Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Сегодня речь шла о том, кто лучше контролирует свои нервы, было сильное давление. Он играл в своём первом финале «Мастерса», и это был важный момент для него. Для меня тоже, потому что это был сложный месяц для меня. Находясь в финале, я сам на себя давил. Думаю, он выступил неплохо, гораздо лучше меня. Тактически я играл не очень хорошо. Шёл на удары и допускал много ошибок. Мне нужно было изменить ситуацию.

Немного изменил тактику, старался не делать так много ошибок и вернуться в хороший ритм, и, думаю, всё получилось. Начало второго сета очень помогло мне в матче. Затем, в середине второго сета, он получил травму. Это было разочаровывающе для него. Мне очень жаль его, но я уверен, что он ещё не раз вернётся в эти раунды. Не был удивлён его уровнем, мы ещё не раз увидим Лоренцо Музетти на этой позиции», — сказал Алькарас на пресс-конференции.