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«Мне жаль его». Алькарас — о травме Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло

«Мне жаль его». Алькарас — о травме Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о травме, которую получил итальянец Лоренцо Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сегодня речь шла о том, кто лучше контролирует свои нервы, было сильное давление. Он играл в своём первом финале «Мастерса», и это был важный момент для него. Для меня тоже, потому что это был сложный месяц для меня. Находясь в финале, я сам на себя давил. Думаю, он выступил неплохо, гораздо лучше меня. Тактически я играл не очень хорошо. Шёл на удары и допускал много ошибок. Мне нужно было изменить ситуацию.

Немного изменил тактику, старался не делать так много ошибок и вернуться в хороший ритм, и, думаю, всё получилось. Начало второго сета очень помогло мне в матче. Затем, в середине второго сета, он получил травму. Это было разочаровывающе для него. Мне очень жаль его, но я уверен, что он ещё не раз вернётся в эти раунды. Не был удивлён его уровнем, мы ещё не раз увидим Лоренцо Музетти на этой позиции», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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