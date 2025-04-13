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Кузнецова — о финале в Монте-Карло: не говорите мне о непредсказуемости женского тенниса

Кузнецова — о финале в Монте-Карло: не говорите мне о непредсказуемости женского тенниса
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Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу испанца Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Карлос Алькарас — победитель «Мастерса» в Монте-Карло! Он одолел Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0. С таким счётом не говорите мне о непредсказуемости женского тенниса», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Титул в Монако стал 18-м в карьере 21-летнего Карлоса Алькараса. Благодаря победе в Монте-Карло испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.

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