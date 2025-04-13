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«Феноменально, как он смог изменить ход событий». Энен — о победе Алькараса в Монте-Карло

«Феноменально, как он смог изменить ход событий». Энен — о победе Алькараса в Монте-Карло
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Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высказалась о победе испанца Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Алькарас прошёл через многое на этой неделе. Он нашёл решения и смог внести коррективы. То, что он смог сделать во втором сете этого финала… Музетти уже так много отдал, что начал страдать и падать физически. Алькарас попал в самую точку и ударил его по больному месту. Нужно уметь это делать. Люди говорят об этом так, как будто это легко, как будто он может нажать на кнопку и всё встанет на свои места. Это правда, именно такое ощущение он нам дарит, поэтому мы склонны говорить об этом именно так. Но феноменально, как он смог изменить ход событий. Какое начало сезона на грунтовых кортах для него!» — приводит слова Энен Eurosport.

Карлос Алькарас в матче за титул в Монте-Карло обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0. По итогам соревнований испанец вернётся на вторую строчку мирового рейтинга.

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