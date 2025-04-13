Николай Давыденко: Синнер сразу проиграет в Риме. Всё!

Бывший теннисист экс-третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко сделал неутешительный прогноз на выступление трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на первом турнире в Риме (Италия) после дисквалификации.

«Синнер сразу проиграет в Риме. Всё!» — приводит слова Давыденко BB Tennis.

Напомним, сейчас Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме, который стартует 7 мая, в ранге первой ракетки мира. В 2025 году Синнер выиграл Australian Open.