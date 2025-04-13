Наоми Осака: сигареты входят в тройку самых отвратительных вещей, когда-либо созданных

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака жёстко высказала своё мнение о сигаретах.

«Несомненно, сигареты входят в тройку самых отвратительных вещей, которые когда-либо были созданы», — написала Осака на личной странице в соцсети Х.

Последний матч Наоми Осака провела в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она проиграла итальянке Жасмин Паолини (6:3, 4:6, 4:6). Ближайшим турниром для Осаки станет грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сейчас японка занимает 56-ю строчку в рейтинге.