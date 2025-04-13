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Карлос Алькарас прыгнул в бассейн с вышки после титула на «Мастерсе» в Монте-Карло

Карлос Алькарас прыгнул в бассейн с вышки после титула на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прыгнул в бассейн с небольшой вышки после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео победного прыжка Карлоса Алькараса:

Титул в Монако стал 18-м в карьере 21-летнего Карлоса Алькараса. Благодаря победе в Монте-Карло испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева. В гонке на Итоговый турнир в Турин (Италия) Алькарас переместится на первое место.

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