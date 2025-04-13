Карлос Алькарас прыгнул в бассейн с вышки после титула на «Мастерсе» в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прыгнул в бассейн с небольшой вышки после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео победного прыжка Карлоса Алькараса:

Титул в Монако стал 18-м в карьере 21-летнего Карлоса Алькараса. Благодаря победе в Монте-Карло испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева. В гонке на Итоговый турнир в Турин (Италия) Алькарас переместится на первое место.