«Воссоединились с папой Бьорном». Циципас поделился фото с Боргом из Барселоны

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился фото с 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» шведом Бьорном Боргом из Барселоны.

Фото: Из личного архива Стефаноса Циципаса

«Воссоединились с папой Бьорном», — подписал снимок Циципас.

Стефанос Циципас выступит на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания). В первом круге соревнований он встретится с американцем Райлли Опелкой. В прошлом году на этом турнире грек дошёл до финала, где уступил норвежцу Касперу Рууду со счётом 5:7, 3:6.

Ранее Циципас не смог защитить титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. В четвертьфинале он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (6:1, 3:6, 4:6).