Каспер Рууд — о турнире ATP-500 в Барселоне: здесь я чувствую себя так, будто играю дома

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об адаптации перед стартом турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Приехал на несколько дней раньше, что даёт мне несколько дополнительных дней для тренировок, которые, надеюсь, могут быть положительными. Здесь я чувствую себя так, словно играю дома. Так что это очень приятное чувство. Уровень очень высокий, и это будет потрясающий турнир. В этом году жеребьёвка немного изменилась: 32 участника вместо 48, так что первые круги будут очень сложными. Надеюсь, мне удастся пройти первый круг и посмотреть, что будет дальше.

Иногда это тяжело, когда ты чувствуешь, что играешь хороший матч, а потом проигрываешь. А иногда чувствуешь, что играешь не лучшим образом, но всё равно удаётся выиграть. Теннис похож на это, он то поднимается, то опускается, и думаю, что в последние несколько недель я играл довольно хорошо», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Напомним, Каспер Рууд является действующим чемпионом турнира в Барселоне. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.