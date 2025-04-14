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Рууд — о конкурентах в Барселоне: всё внимание приковано к Алькарасу, но есть и другие

Рууд — о конкурентах в Барселоне: всё внимание приковано к Алькарасу, но есть и другие
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о конкуренции на грунтовом турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Если я сыграю с Карлосом, значит, мы будем играть в финале, потому что мы оказались на разных сторонах жеребьёвки. Так что можно сказать, что да, возможно, это будет самое сложное испытание на турнире. Но есть и много других отличных игроков. Рублёв здесь, Циципас сыграл четыре финала… Фис — отличный игрок, Руне тоже здесь. Всё внимание будет приковано к Алькарасу, потому что он только что выиграл, а в прошлом году он не смог здесь сыграть», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Напомним, Каспер Рууд является действующим чемпионом турнира в Барселоне. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

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