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Каспер Рууд: надеюсь, в этом сезоне смогу выступить лучше и попытаюсь остаться в топ-10

Каспер Рууд: надеюсь, в этом сезоне смогу выступить лучше и попытаюсь остаться в топ-10
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился планами на сезон, заявив, что надеется остаться в топ-10 мирового рейтинга.

«Большинство моих очков набрано на грунтовых турнирах. Есть ещё результаты на харде, но, честно говоря, прошлая осень была для меня довольно разочаровывающей. Вообще не выиграл много матчей. К счастью, как-то сохранил несколько побед для Турина, мне удалось дойти до полуфинала, так что мне есть на что опереться. На этой неделе, конечно, я защищаю титул чемпиона, но в Мадриде и Риме мне почти не придётся защищать свои очки, так что это очень помогает мне немного расслабиться.

Финал на «Ролан-Гаррос» очень помог, да и другие хорошие результаты тоже были. Надеюсь, в этом сезоне смогу выступить немного лучше, получить ещё несколько рейтинговых очков и попытаться остаться в топ-10. А если нет, то даже попасть в топ-15 или топ-20 — уже очень хорошо», — сказал Рууд на пресс-конференции.

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