«Титул в таком особенном месте». Надаль поздравил Алькараса с победой в Монте-Карло

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил своего соотечественника Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). 21-летний Алькарас завоевал свой 18-й титул АТР, обыграв в финале итальянца Лоренцо Музетти — 3:6, 6:1, 6:0.

«Поздравляю, Карлос! Поздравляю с титулом в таком особенном месте», — написал Надаль в социальных сетях.

В обновлённом рейтинге Карлос Алькарас поднимется на вторую строчку, опередив немца Александра Зверева.

Рафаэль Надаль становился победителем турнира в Монте-Карло 11 раз. Карлос Алькарас по количеству чемпионских трофеев на «Мастерсах» занимает второе место в истории для игроков не старше 22 лет. В его активе шесть побед. Лидером по этому показателю является Надаль (11).