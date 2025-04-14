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«Титул в таком особенном месте». Надаль поздравил Алькараса с победой в Монте-Карло

«Титул в таком особенном месте». Надаль поздравил Алькараса с победой в Монте-Карло
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил своего соотечественника Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). 21-летний Алькарас завоевал свой 18-й титул АТР, обыграв в финале итальянца Лоренцо Музетти — 3:6, 6:1, 6:0.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю, Карлос! Поздравляю с титулом в таком особенном месте», — написал Надаль в социальных сетях.

В обновлённом рейтинге Карлос Алькарас поднимется на вторую строчку, опередив немца Александра Зверева.

Рафаэль Надаль становился победителем турнира в Монте-Карло 11 раз. Карлос Алькарас по количеству чемпионских трофеев на «Мастерсах» занимает второе место в истории для игроков не старше 22 лет. В его активе шесть побед. Лидером по этому показателю является Надаль (11).

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