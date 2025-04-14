«Титул в таком особенном месте». Надаль поздравил Алькараса с победой в Монте-Карло

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил своего соотечественника Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). 21-летний Алькарас завоевал свой 18-й титул АТР, обыграв в финале итальянца Лоренцо Музетти — 3:6, 6:1, 6:0.
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
«Поздравляю, Карлос! Поздравляю с титулом в таком особенном месте», — написал Надаль в социальных сетях.
В обновлённом рейтинге Карлос Алькарас поднимется на вторую строчку, опередив немца Александра Зверева.
Рафаэль Надаль становился победителем турнира в Монте-Карло 11 раз. Карлос Алькарас по количеству чемпионских трофеев на «Мастерсах» занимает второе место в истории для игроков не старше 22 лет. В его активе шесть побед. Лидером по этому показателю является Надаль (11).
- 14 апреля 2025
-
00:57
-
00:45
-
00:41
-
00:24
-
00:15
- 13 апреля 2025
-
23:41
-
23:21
-
23:12
-
22:57
-
22:57
-
22:33
-
22:00
-
21:30
-
21:11
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:41
-
20:31
-
20:11
-
19:53
-
19:40
-
19:31
-
19:29
-
19:10
-
18:45
-
18:37
-
18:27
-
18:24
-
18:00
-
17:30
-
17:17
-
17:10
-
17:02
-
16:54