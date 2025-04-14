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Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP, Карлос Алькарас обошёл Зверева

Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP, Карлос Алькарас обошёл Зверева
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев поднялись в обновлённом рейтинге ATP. Рублёв занимает восьмое место, Медведев вернулся в топ-10 и расположился на девятой строчке.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Победитель «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) испанец Карлос Алькарас поднялся на вторую строчку, опередив немца Александра Зверева. Финалист турнира в Монако итальянец Лоренцо Музетти стал 11-й ракеткой мира.

Рейтинг ATP от 14 апреля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9930 очков
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7720
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 7595
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5280
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4120
6 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3870
7 (10). Алекс де Минор (Австралия) — 3535
8 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3490
9 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290
10 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3215

27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1760
73 (68). Роман Сафиуллин (Россия) — 831

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