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Мирра Андреева сохраняет седьмое место в рейтинге WTA, лидирует Арина Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидирует белоруска Арина Соболенко, второй идёт Ига Швёнтек из Польши. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула. Лучшей теннисисткой России по-прежнему остаётся Мирра Андреева (7).

Рейтинг WTA от 14 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 541 очко

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7470

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6101

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6063

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4999

6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4843

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4775

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4243

9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821

10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808…

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913

19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2150

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1913

31 (31). Анна Калинская (Россия) — 1622

38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384

49 (49). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1173

52 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1083

54 (55). Полина Кудерметова (Россия) — 1054

75 (79). Анна Блинкова (Россия) — 862

83 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 814

97 (97). Эрика Андреева (Россия) — 742.