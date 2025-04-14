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Карлос Алькарас вышел в лидеры Чемпионской гонки ATP, Даниил Медведев — 19-й

Карлос Алькарас вышел в лидеры Чемпионской гонки ATP, Даниил Медведев — 19-й
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев опустился на 19-ю строчку, Андрей Рублёв продолжает занимать 21-е место.

В лидеры списка вышел чемпион «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Карлос Алькарас, он обошёл итальянца Янника Синнера. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 14 апреля:

1 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 2420 очков
2 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 1675
4 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1640
5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 1520
6 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 1485
7 (6). Якуб Меншик (Чехия) — 1330
8 (18). Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 1210
9 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1205
10 (8). Бен Шелтон (США) — 1120

19 (17). Даниил Медведев (Россия) — 910
21 (21). Андрей Рублёв (Россия) — 830
80 (75). Карен Хачанов (Россия) — 260

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