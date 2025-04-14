Карлос Алькарас вышел в лидеры Чемпионской гонки ATP, Даниил Медведев — 19-й

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев опустился на 19-ю строчку, Андрей Рублёв продолжает занимать 21-е место.

В лидеры списка вышел чемпион «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Карлос Алькарас, он обошёл итальянца Янника Синнера. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 14 апреля:

1 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 2420 очков

2 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000

3 (2). Александр Зверев (Германия) — 1675

4 (3). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1640

5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 1520

6 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 1485

7 (6). Якуб Меншик (Чехия) — 1330

8 (18). Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 1210

9 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1205

10 (8). Бен Шелтон (США) — 1120

19 (17). Даниил Медведев (Россия) — 910

21 (21). Андрей Рублёв (Россия) — 830

80 (75). Карен Хачанов (Россия) — 260