Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, в Мюнхене (Германия) состоится первый игровой день грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Первый круг. Расписание матчей на 14 апреля (время – мск):

13:30 Борна Гойо (Хорватия) — Бен Шелтон (США, 2)

15:00 Александр Зверев (Германия, 1) — Александр Мюллер (Франция).

Действующим победителем турнира АТР-500 в Мюнхене является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. В финале он был сильнее американского теннисиста Тейлора Фрица — 7:5, 6:3. Грунтовый турнир в Мюнхене пройдёт с 14 по 20 апреля.