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Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 14 апреля

Турнир АТР-500 в Мюнхене: расписание игрового дня 14 апреля
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Сегодня, 14 апреля, в Мюнхене (Германия) состоится первый игровой день грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. Первый круг. Расписание матчей на 14 апреля (время – мск):

  • 13:30 Борна Гойо (Хорватия) — Бен Шелтон (США, 2)
  • 15:00 Александр Зверев (Германия, 1) — Александр Мюллер (Франция).

Действующим победителем турнира АТР-500 в Мюнхене является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. В финале он был сильнее американского теннисиста Тейлора Фрица — 7:5, 6:3. Грунтовый турнир в Мюнхене пройдёт с 14 по 20 апреля.

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