Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 14 апреля
Сегодня, 14 апреля, пройдёт первый игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга соревнований:
Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Первый круг. Расписание 14 апреля (время — московское):
- 14:30. Маттео Арнальди (Италия) — Себастьян Корда (США).
- 16:00. Хамад Меджедович (Сербия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
- 17:00. Хольгер Руне (Дания) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
- 18:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Андрей Рублёв (Россия).
Турнир в Барселоне с призовым фондом € 2 889 200 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.
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