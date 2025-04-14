Турнир ATP-500 в Барселоне: расписание игрового дня 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, пройдёт первый игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга соревнований:

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. Первый круг. Расписание 14 апреля (время — московское):

14:30. Маттео Арнальди (Италия) — Себастьян Корда (США).

16:00. Хамад Меджедович (Сербия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

17:00. Хольгер Руне (Дания) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

18:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Андрей Рублёв (Россия).

Турнир в Барселоне с призовым фондом € 2 889 200 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.