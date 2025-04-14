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Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 14 апреля

Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание игрового дня 14 апреля
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Сегодня, 14 апреля, пройдёт первый игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого круга соревнований:

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. Первый круг. Расписание 14 апреля (время — московское):

  • 17:00. Александра Саснович (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).
  • 19:30. Анастасия Потапова (Россия) — Клара Таусон (Дания).
  • 21:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия).

Грунтовый турнир в Штутгарте пройдёт с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году приняла решение не защищать титул.

Календарь турнира в Штутгарте
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