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Турнир WTA-250 в Руане: расписание игрового дня 14 апреля

Турнир WTA-250 в Руане: расписание игрового дня 14 апреля
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Сегодня, 14 апреля, в Руане (Франция) состоится первый игровой день грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Первый круг. Расписание матчей на 14 апреля (время – мск):

  • 14:30 Лючия Бронцетти (Италия, 7) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция)
  • 16:00 Ангелина Калинина (Украина) — Нао Хибино (Япония)
  • 20:30 Маккартни Кесслер (США, 4) — Фиона Ферро (Франция).

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.

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