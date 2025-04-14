Даниил Медведев: я много тренировался к грунту. Впервые так за последние 5-6 лет

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что усиленно тренировался к грунтовому отрезку сезона-2025.

«Я серьёзно готовился к грунтовому сезону. Это не самое моё любимое покрытие. Я действительно много тренировался к грунту. Впервые так за последние пять-шесть лет», — приводит слова Медведева ТАСС со ссылкой на пресс-службу ATP.

На прошлой неделе Даниил Медведев дошёл до третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), он проиграл австралийцу Алексу де Минору. Ближайшим турниром россиянина станет «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 23 апреля по 4 мая.