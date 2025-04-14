Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: я много тренировался к грунту. Впервые так за последние 5-6 лет

Даниил Медведев: я много тренировался к грунту. Впервые так за последние 5-6 лет
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что усиленно тренировался к грунтовому отрезку сезона-2025.

«Я серьёзно готовился к грунтовому сезону. Это не самое моё любимое покрытие. Я действительно много тренировался к грунту. Впервые так за последние пять-шесть лет», — приводит слова Медведева ТАСС со ссылкой на пресс-службу ATP.

На прошлой неделе Даниил Медведев дошёл до третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), он проиграл австралийцу Алексу де Минору. Ближайшим турниром россиянина станет «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

Материалы по теме
Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP, Карлос Алькарас обошёл Зверева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android