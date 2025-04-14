21-летний Карлос Алькарас заработал более $ 40 млн призовых за карьеру

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас преодолел отметку в $ 40 млн призовых за карьеру.

За победу на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) 21-летний спортсмен получил $ 1 037 674. Таким образом, общая сумма его призовых составила $ 40 231 787.

Карлос Алькарас стал 11-м игроком в истории как мужского, так и женского тенниса, которому удалось превысить $ 40 млн призовых за карьеру. Лидером среди мужчин по этому показателю является 24-кратный победитель «Шлемов» серб Новак Джокович ($ 186 933 983). Лучшая среди женщин — 23-кратная чемпионка мэйджоров американка Серена Уильямс ($ 94 816 730).