Серена Уильямс рассказала, на какие жертвы идёт ради бизнеса

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, чем она жертвовала во время своей спортивной карьеры и жертвует сейчас ради успешной карьеры в бизнесе.

«Успех стоит очень дорого. Я сейчас здесь, в Калифорнии, без своих детей. И для меня — это высокая цена, потому что я провожу с ними много времени, они очень ко мне привязаны и я это обожаю. Мне всегда приходится чем-то жертвовать. Всю свою спортивную карьеру мне приходилось взвешивать: «Если я хочу выиграть турнир, то во что мне это обойдётся?» Это стоило мне времени с семьёй, друзьями, отношений. И это дорогая цена. Всегда нужно решать, готов ли ты её платить?» — приводит слова Уильямс издание People.

Напомним, Серена Уильямс завершила свою теннисную карьеру в 2022 году. После её завершения она стала активно заниматься инвестированием денег в различные бизнес-проекты.