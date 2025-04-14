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Директор «Мастерса» в Монте-Карло не исключил проведение женского турнира в Монако

Директор «Мастерса» в Монте-Карло не исключил проведение женского турнира в Монако
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Дэвид Мэсси, глава турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, заявил, что однажды на соревнованиях в Монако может появиться женский турнир.

«Мы открыты для включения WTA в наши соревнования. Тогда потребуется большее количество дней для турнира и изменение даты как минимум на неделю, чтобы всё вместить. На данный момент ничего не запланировано, но это не исключено в будущем.

Думаю, что лучшим продуктом был бы объединённый турнир, а не раздельный. Тем не менее формат, который у нас сейчас есть, очень хорошо подходит для мужских соревнований. Интенсивность, которую мы видим в этом формате, я думаю, действительно является одной из лучших в теннисе», — приводит слова Мэсси Punto de Break.

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