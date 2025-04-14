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«Главная мотивация — обыграть Надаля» Александр Мюллер — о навыках Федерера в гольфе

«Главная мотивация — обыграть Надаля» Александр Мюллер — о навыках Федерера в гольфе
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Французский теннисист 40-я ракетка мира Александр Мюллер поделился своими впечатлениями от навыков игры в гольф 20-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» Роджера Федерера.

«Мы пару раз тренировались, когда он ещё играл, но на турнире никогда не встречались. Было здорово немного пообщаться с ним. Он сильно прибавляет в игре в гольф, думаю, его главная мотивация — обыграть Надаля», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

Напомним, что швейцарский теннисист Роджер Федерер завершил профессиональную теннисную карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

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