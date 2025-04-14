Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У Марата простой язык». Рублёв — о фразе Сафина «Move your ass, Андрей»

«У Марата простой язык». Рублёв — о фразе Сафина «Move your ass, Андрей»
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил фразу своего тренера, двукратного победителя турниров «Большого шлема» Марата Сафина, сказанную во время одной из тренировок.

— Марат много говорил «Move your ass, Андрей». Что это значит?
— У Марата простой язык, посмотрите, какой у меня, поэтому… (смеётся).

— Ты его понимаешь, да?
— Да (смеётся), поэтому коннект легко [нашли]. А так, что – «двигай ногами», если по-простому, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Андрей Рублёв тренируется под руководством Марата Сафина в период грунтового сезона-2025. На первом совместном турнире, «Мастерсе» в Монте-Карло, Рублёв проиграл в третьем круге французу Артюру Фису.

Материалы по теме
Андрей Рублёв рассказал, что в его тренировках изменил Марат Сафин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android