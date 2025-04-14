«У Марата простой язык». Рублёв — о фразе Сафина «Move your ass, Андрей»

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил фразу своего тренера, двукратного победителя турниров «Большого шлема» Марата Сафина, сказанную во время одной из тренировок.

— Марат много говорил «Move your ass, Андрей». Что это значит?

— У Марата простой язык, посмотрите, какой у меня, поэтому… (смеётся).

— Ты его понимаешь, да?

— Да (смеётся), поэтому коннект легко [нашли]. А так, что – «двигай ногами», если по-простому, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

Андрей Рублёв тренируется под руководством Марата Сафина в период грунтового сезона-2025. На первом совместном турнире, «Мастерсе» в Монте-Карло, Рублёв проиграл в третьем круге французу Артюру Фису.