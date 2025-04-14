Марта Костюк снялась с турнира в Штутгарте. Она должна была играть с Миррой Андреевой

25-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В первом круге она должна была встретиться с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.

«К сожалению, я получила травму во время моего последнего матча на Кубке Билли Джин Кинг и не смогу сыграть в Штутгарте в этом году. Я прошу прощения у фанатов и благодарю за поддержку», — написала Костюк на личной странице в соцсетях.

В прошлом году Костюк играла в финале турнира в Штутгарте. Из-за снятия она потеряет более 300 очков и опустится как минимум на 10 позиций в рейтинге на следующей неделе.