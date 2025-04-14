«Продавал бы автомобили!» Шелтон — о том, кем бы работал, если бы не играл в теннис

Американский теннисист 15-я ракетка мира Бен Шелтон рассказал, какую бы профессию он выбрал, если бы не играл в теннис на профессиональном уровне.

«Думаю, я бы продавал автомобили! На самом деле я бы продавал любые виды транспортных средств: самолёты, машины, поезда, автобусы», — сказал Шелтон в интервью одной из социальных сетей проекта Overtime Tennis.

Напомним, на завершившемся в воскресенье турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло Шелтон уступил в первом круге будущему полуфиналисту турнира испанцу Алехандро Давидович-Фокине 7:6, 2:6, 1:6. На этой неделе американец принимает участие в турнире АТР-500 в Мюнхене, который пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем турнира в Мюнхене является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.