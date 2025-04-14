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Йеспер де Йонг — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Барселоне

Йеспер де Йонг — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Барселоне
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Сегодня, 14 апреля, в Барселоне (Испания) состоится матч первого круга турнира категории ATP-500, в котором встретятся российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и его соперник из Нидерландов 94-й номер мирового рейтинга Йеспер де Йонг. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано на 19:30 мск.

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 18:45 МСК
Йеспер де Йонг
94
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Теннисисты впервые сыграют друг с другом. Стоит отметить, что де Йонг — 94-й, он пробился в основную сетку через квалификацию.

Турнир в Барселоне с призовым фондом € 2 889 200 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, в прошлогоднем финале обыгравший грека Стефаноса Циципаса.

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