Йеспер де Йонг — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Барселоне

Сегодня, 14 апреля, в Барселоне (Испания) состоится матч первого круга турнира категории ATP-500, в котором встретятся российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и его соперник из Нидерландов 94-й номер мирового рейтинга Йеспер де Йонг. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано на 19:30 мск.

Теннисисты впервые сыграют друг с другом. Стоит отметить, что де Йонг — 94-й, он пробился в основную сетку через квалификацию.

Турнир в Барселоне с призовым фондом € 2 889 200 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд, в прошлогоднем финале обыгравший грека Стефаноса Циципаса.