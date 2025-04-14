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Рублёв — о своей игре в этом сезоне: как получилось с головой дружиться, всё сложилось

Рублёв — о своей игре в этом сезоне: как получилось с головой дружиться, всё сложилось
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил уровень своей игры в нынешнем сезоне.

«Я понимаю, что уровень… Там всё зашибись, вопрос только в моей голове. Как вот получилось перед Дохой максимально правильно в моменте с головой дружиться, всё сложилось сразу же. Как опять дружба с головой отдалилась, то и… Ну не дружба с головой, а состояние психологическое, скажем так. Как психологическое состояние приходит в баланс с самим собой, то сразу совсем другое всё происходит. Как это чуть-чуть идёт вразнобой друг к другу, то тогда и сразу всё не очень с результатами. Поэтому я сейчас понимаю, что просто вопрос в этом.

Плюс новые вещи, которые делаем сейчас с Маратом, то есть это что-то ещё прикольное, что поможет мне спрогрессировать в плане игры. Поэтому хорошо я оцениваю. Всё в секунду может поменяться. Также первый [круг], первый, первый, потом может случиться какой-то крутой результат. В этом плане это что-то хорошее, что есть во мне», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

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