Алькарас выиграл 10 финалов крупных турниров из 12
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас демонстрирует большое количество побед в финалах крупных турниров и практически не проигрывает на этой стадии.
Алькарас выходил в 12 финалов крупных турниров (турниры «Большого шлема», «Мастерсы» и Олимпийские игры. — Прим. «Чемпионата») и лишь дважды уходил с корта в качестве проигравшего. Оба раза он уступил сербу Новаку Джоковичу. Джокович был сильнее в очных финальных встречах с Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати в 2023 году и на Олимпийских играх в Париже-2024.
Напомним, в воскресенье Алькарас завоевал свой 18-й титул в карьере, обыграв в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0.
Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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