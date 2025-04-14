Алькарас выиграл 10 финалов крупных турниров из 12

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас демонстрирует большое количество побед в финалах крупных турниров и практически не проигрывает на этой стадии.

Алькарас выходил в 12 финалов крупных турниров (турниры «Большого шлема», «Мастерсы» и Олимпийские игры. — Прим. «Чемпионата») и лишь дважды уходил с корта в качестве проигравшего. Оба раза он уступил сербу Новаку Джоковичу. Джокович был сильнее в очных финальных встречах с Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати в 2023 году и на Олимпийских играх в Париже-2024.

Напомним, в воскресенье Алькарас завоевал свой 18-й титул в карьере, обыграв в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0.