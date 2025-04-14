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«Чего стесняться, если у всех свои проблемы?» Рублёв — о том, что мог потерять яичко

«Чего стесняться, если у всех свои проблемы?» Рублёв — о том, что мог потерять яичко
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как решился сообщить о возможной ампутации яичка. В сентябре 2024 года спортсмен перенёс операцию.

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— В конце сезона ты поверг всех в шок, рассказал историю, что счёт был на секунды, на минуты и ты мог потерять яйцо. Тут максимальный тебе респект, потому что мне кажется, это очень круто, что человек может рассказывать о себе такие подробности и это делать очень непосредственно и искренне. Ты сел на пресс-конференции и рассказал: «Друзья, я чуть не потерял своё яйцо». Как эта мысль к тебе пришла?
— Я не знаю, может быть, и глупо, что я так сделал, я не знаю (смеётся). У меня нет ответа, может быть, с одной стороны, как будто и дурак, что так сделал. А с другой стороны, все простые люди, обычные. У каждого в теле дохренища своих проблем. Идеального не существует. Так какая разница? Пусть увидят, что у всех они есть (улыбается).

— Ты два раза это повторил, это не разовая акция была.
— Да я знаю, что два раза (смеётся). Два раза! Ещё и повторил! На те же грабли наступил два раза. А потом уже начинаешь в другую сторону смотреть, не свои чувства, эмоции, а что у всех людей проблемы свои разные со здоровьем, с телом. Эта ситуация случится и случалась со многими людьми. А как другие страшные вещи происходят? Не дай бог, со здоровьем, либо просто у кого-то загоны насчёт своего тела, что-то не так. Чего стесняться, если у всех свои проблемы? — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

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