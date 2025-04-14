«Просто не знал, как на английском «шарики за ролики». Рублёв — о биполярном расстройстве

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что не страдает диагностированным биполярным расстройством.

— Что происходит с твоей головой? Цитата: «У меня биполярное расстройство, но я сам всё это запустил».

— Ну нет, это вырвано.

— Из контекста, да?

— Да.

— Давай сразу расставим все точки над «и». Звучит очень страшно «биполярное, аффективное расстройство». Тебе никто не ставил этот диагноз?

— Нет, это вырвано из контекста.

— Объясни, пожалуйста.

— Нет, давал интервью в начале года какому-то большому…

— The Guardian давал интервью.

— Да, ему на английском. Суть в том, что я просто играл, в один момент накрыло так, что просто уже не понимал, что происходит, уже как будто какая-то биполярка.

— То есть ты как пример это привёл?

— Ну да. Это было как пример, и дальше уже это таскалось на разные цитаты, как мне хреново. Хотя я не говорил «как мне хреново». Просто говорил, что был этап, который я не выдерживал, и уже как будто шарики за ролики… Я просто на английском не знал, как сказать «шарики за ролики» или «сходишь с ума». Я привёл биполярку как пример, и дальше уже всё таскалось на цитаты и перевелось на русский как есть.

— Окей, мы развеиваем эту информацию. У тебя такого диагноза нет?

— А может, и есть (улыбается), — сказал Рублёв в интервью «Больше!».